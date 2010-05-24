Suudi Arabistan'la askeri anlaşma

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Genelkurmay Başkanlığı Şeref Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Suudi Arabistan Savunma ve Havacılık Bakan Yardımcısı Prens Khalid Bin Sultan Bin Abdülaziz Al Saud ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





İki ülkenin, kökleri derine inen tarihi, kültürel ve geleneksel bağları paylaştığını belirten Orgeneral Başbuğ, küresel ölçüde barışı ve güvenliği tehdit eden gelişmelerin özellikle aralarında kuvvetli bağlar bulunan ülkeleri iş birliğine sevk ettiğini söyledi. Orgeneral Başbuğ, şöyle konuştu:



''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasındaki askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşmasının imzalanmasının halen olumsuz gelişmeler yaşanan Orta Doğu bölgesinde barışa ve istikrara katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu çerçeve anlaşması aynı zamanda kardeşlik, karşılıklı anlayış ve işbirliğine dayalı dostane ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini sağlayacaktır.''





Çerçeve anlaşmasının her iki ülkeye ve seçkin silahlı kuvvetlerine faydalı olmasını dileyen Orgeneral Başbuğ, konuşmasını Arapça olarak, ''teşekkür'' anlamındaki ''şükran'' sözüyle tamamladı.





Daha sonra konuşan Prens Al Saud, iki ülke arasındaki derin kardeşlik bağlarının ortak çalışmaları artırmak için itici ve önemli bir güç oluşturduğunu söyledi.





Siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda iki ülke arasındaki ilişkiler ve ortaklık ile bu alanlardaki büyümelerin herkesin bu ilişkiye gösterdiği önemin en kuvvetli kanıtı olduğunu belirten Al Saud, bu anlaşmayla iki ülke arasındaki ortaklığın taçlandırıldığını ifade etti. Al Saud, şunları söyledi:



''Bu anlaşma Allah'ın inayeti ve gücüyle kardeş iki ülke yönetimi ve halklarının daha fazla yakınlaşma ve daha derin ortaklık konusundaki beklentilerini gerçekleştirecektir. İnanıyorum ki, silahlı kuvvetlerimizin iş birliği ve ortak menfaatlerini daha geniş ufuklara taşıyacağız ve bu işbirliğini düzenleyen, etkinliği artıran bir çerçeve oluşturacağız. Bu anlaşmanın ve maddelerinin herkesin iftihar ettiği silahlı kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin artmasını sağlayan somut adımlara dönüşmesini umut ediyorum.''





Konuşmaların ardından Orgeneral Başbuğ ve Prens Al Saud, çerçeve anlaşmasını imzaladı.





GÖNÜL: MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR





Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de Suudi Arabistan Savunma ve Havacılık Bakan Yardımcısı Prens Khalid Bin Sultan Bin Abdülaziz Al Saud ve beraberindeki heyeti bakanlık binasında kabul etti.





Gönül, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşması imzalanması için uzun süreden beri devam eden müzakerelerde artık son aşamaya gelindiğini belirtti.





Bölgedeki gelişmelerin Türkiye'yi doğrudan etkilediğini ifade eden Bakan Gönül, ''Orta Doğu'da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması öncelikli dış politik hedeflerimiz arasında yer almakta, milli güvenliğimizi de doğrudan ilgilendirmektedir'' dedi.