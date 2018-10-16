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Dünya

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği ulusal kutlamayı iptal etti

18 Ekim Perşembe yapılması planlanan "Suudi Ulusal Günü" etkinliği iptal edildi

16 Ekim 2018 05:04

Suudi Arabistan 'ın Washington Büyükelçiliği, davet ettiği katılımcılara e-mail aracılığıyla etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre büyükelçilik, e-mailde, "18 Ekim Perşembe günü akşam 18.00 ile 20.00 arasında yapılması planlan Suudi ArabistanKrallığı Ulusal Günü resepsiyonunun iptal edildiğini bilginize sunarız." ifadesini kullandı.

ABD medyası, önceden planlanan kutlamaya dair iptal kararının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına yönelik gelen tepkiler ve kutlama esnasında yapılacak olası protestolar sebebiyle alındığını savundu.

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