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Dünya

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Salman: Erdoğan'ın yönettiği Osmanlılar, halifeliği yeniden getirmek istiyor!

Prens Muhammed, İran'ı da mezhepçilik politikalarını yaymakla suçladı

07 Mart 2018 13:54

Mısır'ı ziyaret eden Suudi prens Salman bin Muhammed, Türkiye ve İran ile Katar'ı şeytan üçgeni olarak tanımladı. CBC kanalına konuşan Prens Muhammed, "Erdoğan'ın yönettiği Osmanlılar, Müslüman Kardeşleri de kullanarak halifeliği yeniden getirmek istiyor. İran ideolojik devrimini yaymak istiyor" dedi. 

Söz konusu ülkelerin Arapların güvenliğine tehdit olabilecek politikalar izlediğini söyleyen Prens Muhammed, İran'ı da mezhepçilik politikalarını yaymakla suçladı.

Euronews'te yer alan habere göre, Arap CBC kanalına konuşan ve prens Salman bin Muhammed'in basınla yaptığı görüşmelere katılan bir gazeteci prens Muhammed'in Katar ile yaşanan krizin büyütülecek bir mesele olmadığını ve bir bakanın bir günde çözebileceği bir sorun olarak gördüğünü aktardı.

CBC kanalına konuşan gazeteci Salman bin Muhammed'in ayrıca, "Erdoğan'ın yönettiği Osmanlılar, Müslüman Kardeşleri de kullanarak halifeliği yeniden getirmek istiyor. İran ideolojik devrimini yaymak istiyor." dediğini aktardı. Muhammed'in Irak ve Mısır'ın Sina bölgesindeki terör gruplarını da sayarak Türkiye ve İran ile birlikte 'şeytan üçgeni' suçlamasında bulunduğu belirtildi.

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Prens MuhammedMısırTürkiyeİranErdoğanOsmanlı

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