Suudi Arabistan'ın saldırısında 35 kişi öldü



Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyonun Yemen'in kuzeyinde düzenlediği saldırılarda en az 35 kişi öldü. Sağlık görevlileri savaş uçaklarının Abs kentinde içme suyu üretme tesislerine yakın bir hedefi bombaladığını belirtti. Saldırıda ölenlerin çoğunun tesis çalışanı olduğu kaydedildi. Yapılan aramalarda Husi savaşçı ya da silah bulunamadı.

Suudi Arabistan ve müttefikleri Mart ayı sonlarından bu yana asi Husilere yönelik operasyonlar düzenliyor. Suudi Arabistan Husi isyancıların karşı çıktığı Devlet Başkanı Abed Rabbo Hadi'yi destekliyor. Hadi çatışmaların başlamasından sonra Riyad'a sığınmıştı. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ne göre son 10 günde Yemen'in Tais kentine düzenlenen hava saldırılarında 65 sivil hayatını kaybetti.