-SUUDİ ARABİSTAN'IN NÜFUSU 27 MİLYON CİDDE (A.A) - 05.08.2010 - Suudi Arabistan'da 27 Nisanda yapılan nüfus sayımının ilk sonuçlarına göre, ülkedeki toplam nüfusun 27 milyon 136 bin 977 olduğu açıklandı. Yeni sayım sonuçlarına göre, toplam nüfusun 18 milyon 707 bin 576'sını Suudi vatandaşlarının oluşturduğu, Suudilerin 9 milyon 527 bin 173'ünün (yüzde 50,9) erkek, 9 milyon 180 bin 403'ünün (yüzde 49,1) kadın olduğu kaydedildi. Bu ülkede yaşayan yabancıların sayısı da 8 milyon 429 bin 151 kişi olarak belirlendi. Bu rakamın 5 milyon 932 bin 974'ünün erkeklerden (yüzde 70,4), 2 milyon 496 bin 427'sinin (yüzde 29,6) ise kadınlardan oluştuğu açıklandı. Suudi Arabistan'da 2004 yılında yapılan nüfus sayımına göre, ülkenin toplam nüfusu 22 milyon 673 bin 538 olarak saptanmıştı. Bu rakamın 6 milyon 144 bin 236'sını yabancılar oluşturuyordu.