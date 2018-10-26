Suudi Arabistan'ın 'Kaşıkçı senaryosu' yine değişti

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 25 Ekim (DHA) - Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'ının, Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'nda öldürülmesi ile ilgili soruşturmayı yürüten savcı, Türkiye\'den gelen bilgiler ışığında, Kaşıkçı\'nın öldürülmesinin önceden planlanmış olduğunu açıkladı. Konu ile ilgili Suudi Arabistan\'ın senaryosu yeniden değişirken, Kaşıkçı\'nın ölümünden üst düzey istihbarat şefi olan General Ahmet Al-Assiri sorumlu tutuldu. ABD medyasında çıkan haberlerde de, Al-Assiri\'nin ABD Başkanı Donald Trump ile derin bağlantıları olduğu öne sürüldü.

Kraliyet ailesi, Kaşıkçı\'ya ne olduğuna ilişkin ilk açıklamada, Kaşıkçı\'nın başkonsolosluk binasından çıktığını savundu. Daha sonra bu senaryo değiştirildi ve Kaşıkçı\'nın başkonsolosluk binasında çıkan arbedede öldüğü açıklandı. Bu senaryo da daha sonra değişti ve Kaşıkçı\'nın sorgulama sırasında \'kaza sonucu öldüğü\' duyuruldu.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Suudi savcının son açıklaması, Türkiye\'nin Kaşıkçı\'nın planlı olarak öldürüldüğü açıklamalarını doğrular nitelikte olmasından dolayı önem taşıyor. Ancak savcılığın açklamasında, Al-Assiri\'nin başında bulunduğu ekibe emri kimlerin verdiğine ilişkin bir bilgi yer almıyor.