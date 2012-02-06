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Dünya

Suudi Arabistan'dan uluslararası topluma çağrı ANKARA (A.A)

06 Şubat 2012 18:47

-Suudi Arabistan'dan uluslararası topluma çağrı ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Suudi Arabistan, uluslararası topluma, "Suriye'deki masum hayatların korunması için ciddi önlemler" alması çağrısında bulundu. El Arabiya'nın haberine göre Suudi kabinesinden yapılan açıklamada, Suriye'yle ilgili karar tasarısının haftasonu BM Güvenlik Konseyi'nden geçmemesinin ardından bu ülkede "insani felaketin" yaklaştığı uyarısında bulundu. Açıklamada, karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nden geçmemesinin, Suriye'deki masum hayatların korunması, Suriye halkı ve bölgenin istikrarını tehdit edecek ciddi sonuçlar doğurabilecek her türden şiddetin ve dökülen kanın durdurulması için ciddi önlemler alınmasını engellememesi gerektiği belirtildi. BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye karar tasarısı, Rusya ve Çin'in vetosu nedeniyle geçememişti.

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