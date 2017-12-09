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Dünya

Suudi Arabistan'dan Trump'a: Onun kararı radikal gruplara oksijen olur

Trump, Kudüs'ü resmi olarak İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı aldı

09 Aralık 2017 18:57

Suudi Arabistan Prensi Turki Faysal El Suud, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü resmi olarak İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den bu kente taşıma kararına tepki gösterdi. Bahreyn'de düzenlenen bir güvenlik konferansında konuşan Prens, Trump'ın kararının radikal gruplar için "oksijen" olacağını söyledi.

Suudi Arabistan Prensi konuşmasında, doğrudan atıfta bulunmadığı bu gruplarla "başa çıkmanın zor olacağı" uyarısında bulundu.

Prens Turki Faysal El Suud 24 yıl boyunca Suudi Arabistan istihbarat servisini yönetmişti. Konferensı izleyen BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, Körfez ülkelerinde, Trump'ın kararının hem İran'ı hem de El Kaide ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü gibi cihatçı grupları güçlendireceğinden kaygı duyulduğunu aktardı.

Bahreyn'deki Manama Diyaloğu Forumu'nda ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Nikki Haley de bir konuşma yapacaktı. Haley Cuma günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "ABD'nin açık olanbirşeyi tanıyor: Kudüs, İsrail'in başkentidir" demişti.

ABD'nin İsrail ve Filistinliler arasında kalıcı bir barış için çaba harcama taahhüdünü yineleyen Haley, BM'yi "taraflı olmakla" suçlamıştı. Amerikan Büyükelçisi ayrıca örgütün, "İsrail'e karşı düşmanlık besleyenlerin merkezlerinden biri olduğunu" iddia etmişti.

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