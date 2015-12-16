Suudi Arabistan'dan Sisi'ye 8 milyar dolarlık 'İslam ittifakı' paketi

34 ülkenin yer aldığı “Teröre karşı İslâm ittifakı” kuran Suudi Arabistan'ın Mısır’a 8 milyar dolarlık yatırım ve 5 yıllık petrol ihtiyacını karşılama sözünü verdiği öğrenildi. Zor ekonomik şartlar altında ülkeyi yönetmeye çalışan Sisi’ye yapılan bu yardım, ittifakın kurulmasından bir gün sonra geldi.

Al Jazeera Türk'ün Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansına dayandırdığı habere göre, Kral Selman, Mısır’daki Suudi yatırımların 8 milyar dolara kadar artırılması için de gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Suudi Kral, Suudi gemilerin, Sisi’nin inşa ettiği yeni Süveyş kanalını daha sık kullanacağını da ifade etti.

Bu kararlar, iki gün önce “İslâm İttifakı”nı açıklayan Suudi İkinci veliaht Prensi Kralın oğlu Muhammed Bin Selman’ın Kahire’de Mısır Başbakanı Şerif İsmail’le yaptığı toplantının ardından geldi. Toplantı 11 Kasım 2015’te kurulan “Suudi Arabistan-Mısır Koordinasyon Konseyi” kapsamında gerçekleşti.

Mısır geçtiğimiz Mart ayında Şarm El Şeyh’te düzenlenen yatırım konferansı sırasında petrol zengini Körfez ülkelerinden 12 milyar dolarlık yatırım sözü almıştı.

Kahire’nin dış borçları hazinedeki parayı aşabilir

Son 5 yılda Hüsnü Mübarek’in 30 yıllık iktidarını sona erdiren bir devrim ve ardından 2013 yılında bir askeri darbeyi geçiren Mısır’da ekonomi en zor günlerini yaşıyor.

Son olarak Mısır’ın tatil beldesi Şarm El Şeyh’te bir Rus uçağının üzerindeki 224 kişiyle beraber düşmesinin ardından, döviz gelirinin yüzde 11’ini oluşturan turizm sektöründe de ağır darbe alan Mısır’ın dış borcu 40 milyar dolara dayandı.

Geçtiğimiz hafta gaz ihracatı nedeniyle İsrail ile uluslararası mahkemelerde tazminat mücadelesini de kaybettikten sonra Tel Aviv’e 1. 76 milyar dolar ödemesi kararlaştırılan Mısır, mahkeme kararına itiraz edeceğini ve yeni karar çıkana kadar İsrail’den gaz ithalat anlaşmasını imzalamayacağını açıklamıştı.

Gaz sağlama taahhütlerini yerine getirmediği iddiasıyla İsrail hükümeti ve ikinci bir İsrailli şirketin yanı sıra 2 İspanyol şirket daha Mısır’a tazminat davası açmıştı. Mısır bu davaları da kaybederse toplam 20 milyar dolar ödemek zorunda kalabilir. Bu rakam, 16 milyar dolar olduğu tahmin edilen Mısır’ın döviz rezervlerini bile aşıyor.

Mısır’daki darbe destekçileri ‘yeni ittifaka karşı’

Sisi’nin 2013’te başını çektiği darbeyi desteklemesiyle tanınan bazı Mısırlı siyasetçi ve gazeteciler, iki gün önce açıklanan İslâmi İttifak’a tepkili.

Mısır Gazeteciler Sendikası’nın eski Başkanı Mükerrem Muhammed Ahmed, Suudi Arabistan’ı, herkesi belirsiz bir projeyle karşı karşıya bırakmakla suçladı ve bu ittifakın ardından epeydir kurulması konuşulan ‘Ortak Arap Gücü’nin geleceğini sorguladı.

Mısır’ın ‘El Mihver’ televizyon kanalına konuşan Ahmed: “Suudi Arabistan’dan anlamak istediğimiz nokta şu: Neden Arap ittifakının yerine bir İslâmi İttifak getirdiler?” diyerek Mısır’ın bu ittifakta yer almadan önce iyice düşünmesi gerektiğini söyledi.

Mısır merkezli El Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Danışmanı Dr. Muhammed Said İdris de, yeni kurulan ittifakı eleştirerek Eş Şuruk gazetesine, ittifakın Mısır’ın ulusal güvenliğini ve çıkarını tehdit ettiğini söyledi.