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Dünya

Suudi Arabistan'dan 'nükleer enerji' açıklaması

Suudi Arabistan'ın Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı konuyla ilgili açıklama yaptı

21 Aralık 2017 02:48

Suudi Arabistan, 2018 yılı sonuna kadar iki nükleer reaktör yapımı için sözleşmeler imzalayacağını açıkladı.

Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın 2019'dan önce iki adet nükleer reaktör kurulması için sözleşmeler imzalayacağını ifade etti.

Dünya petrol piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Suudi Bakan, petrol piyasasının ülkesi lehine büyük oranda iyileştiğini belirterek petrol üretiminin azaltılmasına yönelik anlaşma ile 2017'de düzelen petrol fiyatlarının 2018'de de bu şekilde devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

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