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BBC Türkçe

Suudi Arabistan’dan Lübnan'daki vatandaşlarına: Derhal bu ülkeyi terk edin

Suudi Arabistan, vatandaşlarının derhal Lübnan'dan ayrılmalarını ve bu ülkeye seyahat etmemelerini istedi. Lübnan Başbakanı Saad Hariri haftasonu Riyad'a giderek, istifa ettiğini açıklamıştı.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan hükümeti, Lübnan'da bulunan vatandaşlarının vakit geçirmeksizin bu ülkeden ayrılmalarını istedi.

Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Dubai merkezli El Arabiya televizyonu ayrıca, hükümetin vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmemelerini istediğini de bildirdi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri haftasonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderek istifa ettiğini açıklamıştı.

Hariri'nin istifası sonrası iki ülke ilişkilerinde gerginlik artmıştı.

Suudi Arabistan-Lübnan hattında kriz: Bu noktaya nasıl gelindi, ne olacak?
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