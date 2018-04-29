Suudi Arabistan’dan Lübnan'daki vatandaşlarına: Derhal bu ülkeyi terk edin

Suudi Arabistan hükümeti, Lübnan'da bulunan vatandaşlarının vakit geçirmeksizin bu ülkeden ayrılmalarını istedi.

Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Dubai merkezli El Arabiya televizyonu ayrıca, hükümetin vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmemelerini istediğini de bildirdi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri haftasonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderek istifa ettiğini açıklamıştı.

Hariri'nin istifası sonrası iki ülke ilişkilerinde gerginlik artmıştı.