Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması

T24

Suudi Arabistan, 10 günden uzun süredir kayıp olan Cemal Kaşıkçı’nın durumuyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen ‘tehditlere’ cevap verdi. Riyad yönetimi, “tehdit ve ekonomik yaptırım ya da politik baskı yoluyla verilen gözdağlarının” reddedildiği açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Suudi gazeteci konusunda “gereken her şeyin yapılacağını” söylemiş, daha sonra ise Kaşıkçı’nın ABD vatandaşı ‘bile olmadığını’ belirterek durumun ABD’deki Suudi yatırımlarını etkilemeyeceğini ifade etmişti.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’ya konuşan bir yetkili, “Krallık, atılacak herhangi bir adıma daha fazlasıyla karşılık verecek” dedi. SPA’a konuşan yetkili, ülkesinin küresel ekonomide büyük bir etkiye sahip olduğunun da altını çizdi.

The Washington Post gazetesi için de köşe yazıları kaleme alan Kaşıkçı, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girmesinin ardından ‘ortadan kaybolmuştu’. Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, henüz iddialara cevap olarak somut bir kanıt ortaya konmadı.