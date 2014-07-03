Suudi Arabistan'dan Irak sınırına 30 bin asker

Suudi Arabistan, iç karışıklığın yaşandığı Irak sınırına 30 bin asker gönderdi. Irak askerlerinin sınır bölgesinden çekilmesi sonrası Suudi Arabistan'ın bu kararı verdiği belirtildi.
Irak, terör örgütü IŞİD'le mücadele etmek için Suudi Arabistan sınırında bulunan askerlerini iç bölgelere çekmişti.
Irak'ın askerlerini sınır bölgesinden çekmesinin ardından bölgede boşluk yaşanacağını düşünen Suudi Arabistan 30 bin asker gönderdi.
Obama'dan Kral'a telefon
ABD Başkanı Barack Obama ise, Irak'taki iç karışıklık nedeniyle Suudi Arabistan Kralı Abdullah'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Irak'ta her kesimi kapsayarak bir hükümetin kurulmasının önemine işaret edildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama-Kral Abdullah görüşmesinde terör örgütü Irak Şam İslam Devleti IŞİD tehdidinin de ele alındığı belirtildi.