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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan'dan idamlara savunma

Birleşmiş Milletler'in idamlarla ilgili açıklaması, Suudi Arabistan'ın tepkisine yol açtı

05 Ocak 2016 10:50


Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un idam kararlarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi. BM Genel Sekreteri, "suçlamaların türü ve yargılama süreçlerinin adilliğine ilişkin çeşitli kaygılar duyulduğunu" dile getirmişti.

 

'İdam edilenler adil yargılandı'

Suudi Arabistan, "idam edilenlerin adil yargılandığını ve tüm hukuki haklarının kendilerine tanındığını" belirtti. Açıklamada, "yargı süreçlerine ilişkin kaygı duyulduğu ifadesinin kullanılmasının büyük üzüntüyle karşılandığı" vurgulandı.

Bu arada BM Güvenlik Konseyi, Suudi diplomatik misyonlarına yönelik saldırıları kınayan bir bildiri yayınladı. Bildiride İran'da Suudi Arabistan misyonlarına yönelik saldırıların ciddi zararlara neden olduğu belirtilerek, bu saldırılar "en şiddetli biçimde" kınandı.

Aralarında Şii din adamı Nimr Bakır El Nimr'in de bulunduğu 47 kişi Suudi Arabistan'da cumartesi günü idam edilmişti. Şii din adamının idam edilmesini protesto eden göstericiler Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhet Konsolosluğu'nu ateşe vermişti. Riyad da buna karşılık olarak Tahran'la ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.
Diplomasi savaşı
Suudi Arabistan İran'la hava trafiğini askıya almış, ticari ilişkileri durdurmuştu. Suudi Arabistan vatandaşlarının İran'a gitmesi yasaklanmıştı. Suudi Arabistan'ın müttefikleri Bahreyn, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'a diplomatik yaptırım uygulama kararı almıştı.

Şii İran ile Sünni Suudi Arabistan uzun yıllardır Körfez'de liderlik için rekabet halinde. Riyad ve Tahran, Suriye ve Yemen krizinde farklı taraflara destek veriyor. Riyad Suriye'de isyancı gruplara, Tahran ise Başar Esad yönetimini destekliyor. İran Yemen'de Şii Husi milislerine destek verirken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu Husilere karşı savaşıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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