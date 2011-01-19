-SUUDİ ARABİSTAN'DAN BİN ALİ'YE YASAKLAMA RİYAD (A.A) - 19.01.2011 - Suudi Arabistan, Tunus'ta ayaklanma sonrası devrilen eski Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin, Tunus'a karşı "her tür faaliyetini" yasakladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud el Faysal, Suudi devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Bin Ali'nin Suudi Arabistan topraklarından Tunus'ta herhangi bir faaliyette bulunamayacağını belirtti. El Faysal, Bin Ali'nin Suudi Arabistan'da ağırlanmasının "bazı koşullar ve kısıtlamaları da beraberinde getirdiğini, bu çerçevede Tunus'a karşı hiçbir faaliyetine izin verilmeyeceğini" bildirdi. Bin Ali'nin, talepte bulunanın korunmasına dair Arap geleneğine göre ülkeye kabul edildiğini söyleyen bakan El Faysal, Krallığın uzun zamandan beri izlenen siyasete göre hareket ettiğini, bunun Tunus halkına ve taleplerine zarar vereceğini sanmadığını ve Tunus'un içişlerine karışma gibi düşünülemeyeceğini söyledi. El Faysal, Suudi Arabistan'ın Tunus halkının yanında olduğunu da belirtti. Tunus'ta yoksulluk, işsizlik ve yolsuzluğa karşı yapılan, yaklaşık bir ay süren gösterilerin ardından Bin Ali, cuma günü 23 yıllık iktidarını bırakmak zorunda kalmış, ülkeden kaçarak Suudi Arabistan'a sığınmıştı.