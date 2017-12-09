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Dünya

Suudi Arabistan'dan basına Kudüs uyarısı

Trump'ın kararına ilişkin haber ve programlara yer verilmemesine ilişkin bildiri gönderildiği belirtildi

09 Aralık 2017 19:01

Suudi Arabistan yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den bu kente taşıma kararı hakkında medya kuruluşlarına uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.

 Londra merkezi Arapça gazete El Arabi el Cadeed gazetesi, talimatın ülkede bulunan TV, radyo ve gazete yöneticilerine gönderildiğini ifade etti. Haberde Suudi yetkililer televizyon kanallarına Trump'ın kararına ilişkin haberlere, haber programlarında çok fazla yer vermemesine ilişkin bildiri gönderdi. Suudi yetkililerin neden bu şekilde bir karar aldığı ise bilinmediği belirtildi.

Suudi Arabistan elçilğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün'de yaşayan ve okuyan Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenliği korumak adına protestolardan uzak durmaya davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Bahreyn elçiliğinden de benzer açıklama yapılarak, "halka açık yerlerdeki protesto gösterilerinden uzak durlması" çağrısında bulunuldu.

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