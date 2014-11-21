Suudi Arabistan'dan 'Arap barışı' atağı



Suudi Arabistan ve Mısır, Katar'ı uzun süre "küresel İslami terörün finansörü" olmakla suçladı. Mısır'da Müslüman Kardeşlerin iktidardan uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan askeri darbe, gerginliği tırmandıran bir başka gelişme oldu. Kahire, firari Müslüman Kardeşler liderlerine kapılarını açan Katar'a tepki gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi Körfez ülkeleri de Katar'a cephe aldı. Taraflar arasındaki diplomatik gerginlik, bundan 8 ay kadar önce Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE'nin Katar'dan büyükelçilerini çekmeleriyle doruk noktasına ulaştı.

Sınır dışı kararı, Suudilerin tavrını değiştirdi

Katar yönetiminin artan baskı karşısında, eylül ayında Mısırlı Müslüman Kardeşler örgütünün lider kadrosunu sınır dışı etme kararı alması, "yumuşama sürecinin” başlamasında dönüm noktası oldu. Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE geçen hafta büyükelçilerini tekrar Katar'a gönderme kararı aldıklarını açıkladı.

Arap ülkeleri arasında liderlik iddiasında bulunan Suudi Arabistan, Katar'ın Mısır'la da arasının düzelmesi için devreye girdi. Suudi haber ajansı SPA, Kral Abdullah'ın Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Es Sisi'ye Katar'la barışması için çağrıda bulunduğunu duyurdu.

Kral Abdullah'ın Sisi'ye gönderdiği mektupta, "Mısır liderliğini, Arap dayanışmasını başarıya kavuşturmak için bizlere destek vermeye davet ediyorum" ifadesine yer verildi. Mısır'da yayınlanan "El Masri El Yom" gazetesinin haberine göre, Sisi çağrıya, "aradaki anlaşmazlığı gidermek için her türlü adımı atmaya söz veriyorum" diye cevap verdi.