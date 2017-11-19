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Dünya

Suudi Arabistan'dan Almanya'ya nota

Notayı Dışişleri Siyasi İşler Vekili Adil Mirdad teslim etti

19 Kasım 2017 02:27

Almanya'nın Riyad Büyükelçisi Dieter Walter Haller, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıklamaları nedeniyle Büyükelçi Haller'e protesto notası verildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamaya göre, bakanlığa çağrılan Almanya'nın Riyad Büyükelçisi Dieter Walter Haller'e, ülkesinin Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıklamalarıyla ilgili protesto notası verildi.

Notayı Dışişleri Siyasi İşler Vekili Adil Mirdad teslim etti.

Dün gece Suudi Arabistan'ın, Gabriel'in açıklamalarıyla ilgili ülkenin Berlin Büyükelçisini "istişare" amaçlı geri çağırma kararı aldığı ve Almanya'nın Riyad Büyükelçisine protesto notası verileceği bildirilmişti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifası başta olmak üzere Riyad yönetiminin dış siyasetine sert eleştirilerde bulunan Gabriel'e tepki gösterdiği aktarılmıştı.

İsmi açıklanmayan yetkili, Suudi Arabistan'ın, Gabriel'in açıklamalarını "haksız ve çirkin" olarak nitelendirdiğini, şaşkınlıkla karşıladığını ve kınadığını ifade etmişti.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil ile 16 Kasım'da Berlin'de bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Suudi Arabistan'ın Hariri'nin istifasında sergilediği tutuma sert eleştirilerde bulunmuştu.

Gabriel, Lübnan'ın birliği ve istikrarının korunamayacağı noktasında Avrupa'nın tümü ve birçok dünya ülkesinin büyük endişeleri olduğunu, kendisinin de bu endişeleri paylaştığını söylemişti.

Lübnan'da yeniden çatışmalar yaşanabileceğine ve bunların komşu ülkelere de sıçrayabileceğine dikkati çeken Gabriel, sorunların çözülebilmesi için Hariri'nin ülkesine dönmesine de izin verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Lübnan Başbakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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