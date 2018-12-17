Suudi Arabistan'dan ABD Senatosu'na sert tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu'nun onayladığı iki tasarı ile gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinde Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın parmağı olduğu açıklamasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Suudi Arabistan'ın içişlerine karışmaya çalıştığını belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Suudi Arabistan Krallığı, ABD Senatosu'nun doğrulanmamış iddia ve suçlamalara dayandırdığı, Krallık'ın içişlerine açıkça müdahale kapsamına giren ve Krallık'ın bölgesel ve uluslararası rolünü hafife alan duruşunu reddediyor" ifadeleri yer aldı.

ABD Senatosu geçtiğimiz haftalarda Kaşıkçı cinayeti ile ilgili iki tasarıyı onaylamıştı. Bu tasarılarda "Senato Veliaht Prens Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olduğuna inanmaktadır" ve " Suudi Arabistan suçluları sorumlu tutmalıdır" ifadeleri yer almıştı.