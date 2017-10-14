Suudi Arabistan'dan ABD Başkanı Donald Trump’a destek

İSTANBUL, (DHA) - SUUDİ Arabistan Krallığı\'nın Ankara Büyükelçiliği\'nden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ve düşmanca tutumuna karşı açıklamış olduğu kararlı stratejiyi desteklediğini ifade ederek, \"Sayın Başkanı’nın bu hususta izlemekte olduğu vizyonu ve İran’nın bölgedeki düşmanca politikası ile yaklaşımları başta olmak üzere ortak sorunlarla mücadelede ABD’nin bölgedeki müttefikleri ile işbirliğini sürdürmekteki kararlılığını takdir etmektedir\" dendi.

Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği\'nden DHA\'ya yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Suudi Arabistan Krallığı, daha öncesinde bölgede ve dünyada kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesinin önemine inanarak, İran’nın herhangi bir şekilde nükleer silah elde etmesinin önüne geçilmesi, barış ve güvenliğin korunması amacıyla İran ile 5+1 grubu ülkeleri arasında varılan nükleer anlaşmayı desteklemiştir. Ancak İran, ambargonun kaldırılmasından sağlanan ekonomik geliri, balistik füze programları geliştirerek, Hizbullah ve Husi milisleri gibi terör örgütlerini destekliyerek bölge istikrarını bozma amaçlı kullanmıştır.

İran bununla yetinmeyerek, uluslararası kuralları açık bir şekilde ihlal etmiş, bu konudaki deneyimlerini Suudi Arabistan’ı aynı füzelerle hedef alan Husi milisleri gibi kendisine bağlı olan milislere taşımıştır. Aynı zamanda bu durum İran’nın bu programları geliştirmedeki amacının savunma amaçlı olduğu iddialarını yalanlamaktadır. Bununla birlikte, düşmanca politikalar izlemekte ısrarlı olan İran, Devrim Muhafızları ile ona bağlı olan Husi milisleri aracılığıyla Kızıl Deniz ve Arap Körfezi’ndeki uluslararası deniz taşımacılığı koridorlarını defalarca ihlal ederek Suudi Arabistan ve bölge ülkelerine karşı siber saldırılar yapmaya devam etmiştir.

Bu bağlamda, Suudi Arabistan Krallığı, sayın ABD Başkanı’nın dile getirdiği arzu edilen hedeflerin gerçekleşmesi amacıyla, ABD ve uluslararası toplumdaki ortakları ile işbirliğini sürdürmekteki kararlılığını vurgulamakta, İran politikalarının yarattığı tehlikelerin sadece nükleer programı çerçevesinde değil, tüm düşmanca faaliyetlerini içeren daha kapsamlı bir perspektifle ele alınarak ortadan kaldırılması ve İran’nın kitle imha silahı elde etmesine izin veren tüm yolların engellenmesinin önemini yinelemektedir.\"