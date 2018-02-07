Suudi Arabistan'dan 70 yıl sonra bir ilk: "İsrail'le sıcak ilişkiler tasdiklendi"

Suudi Arabistan'ın, Hindistan Havayolları'nın (Air India) İsrail'e doğrudan uçuş için hava sahasından geçmesine izin verdiği belirtildi. 70 yıldır İsrail'e ve bu ülkeye giden uçaklara kapalı olan hava sahasının açılması, İran'a karşı Suudi-İsrail ittifakında yeni bir hamle olarak görüldü.

Haaretz gazetesine konuşan İsrail havayolu sektöründen kaynaklar, Suudi Arabistan'ın Air India'nın Yeni Delhi'den Tel Aviv'e başlattığı doğrudan uçuşların kendi hava sahasından gerçekleştirmesine izin verdiğini söyledi.

Sıcak ilişkiler tasdiklendi

Bunun bir ilk olduğuna dikkat çeken Haaretz, bunun aynı zamanda Riyad'ın İsrail'le sıcak ilişkiler içinde olduğunu kamuoyu önünde kabul etmesi anlamına geldiğini de belirtti.

Trump, Riyad'dan Tel Aviv'e doğrudan uçmuştu

Sputnik'te yer alan habere göre, Suudi hava sahası 70 yıldır İsrail uçaklarının yanı sıra başka ülkelerden İsrail'e giden uçaklara da kapalıydı. Haaretz'e göre son yıllarda bunun iki istisnası oldu: ABD Başkanları George W. Bush ve Donald Trump Air Force One ile Suudi Arabistan'dan doğrudan İsrail'e uçtu.

Haaretz, Suudi izni sayesinde Hindistan'dan İsrail'e uçuşların iki saat kısalacağını, daha az yakıt harcanacağından biletlerin daha ucuza satılacağını vurguladı.

El AL'a darbe

Bu tarihi adımdan, şimdiki halde Hindistan'a doğrudan uçan tek şirket olan İsrail devletinin resmi havayolu şirketi El Al Havayolları'nın olumsuz etkileneceği öngörüldü.

El Al'ın, Ben Gurion Havaalanı'ndan kalkıp Kızıldeniz ve Yemen'in güneyinden Hindistan'a dönerek Mumbai Havaalanı'na inmesi 8 saat alıyor.

Modi, Bibi'yi Suudi rotasına 'ikna etti'

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin İsrail ve Suudi Arabistan'la yakın ilişkilerinin de bu tarihi gelişmede etkisi oldu. Haaretz'e göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun geçen ay Modi ile samimi görüntüler verdiği Hindistan ziyaretinde havacılık teşvik anlaşmaları yapılırken Suudi Arabistan rotasıyla ilgili pürüzler halledildi.