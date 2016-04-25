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Dünya

Suudi Arabistan'dan 2 trilyon dolarlık yatırım fonu

Önümüzdeki 15 yılda petrole olan bağımlılığının azaltılması hedefleniyor

25 Nisan 2016 20:09

Suudi Arabistan hükümeti, ülke ekonomisinin modernizasyonunu ve ülkenin kaynaklarının çeşitlendirilmesini amaçlayan planı onayladı.

Riyad yönetimi bu amaçla 2 trilyon dolarlık bir fon oluşturacak.

Suudi Arabistan yeni fonla dünyanın dört bir yanında çeşitli yatırımlar yapacak.

Devlete ait dev petrol şirketi Aramco'nun hisseleri satışa sunulacak.

 

'Yeşil kart' sistemi

 

Planı kamuoyuna açıklayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ilk etapta Aramco'nun hisselerinden yüzde 5'inden azını satışa çıkaracaklarını söyledi.

Aramco'nun değerinin 2 trilyon dolardan fazla olduğunu vurgulayan Bin Selman, oluşturacakları varlık fonunun bir bölümünün de hisse satışından finanse edileceğini belirtti.

Bin Selman ayrıca Suudi Arabistan'a daha fazla yatırımcı çekmek için ülkede yaşayan yabancıların haklarını artıracaklarını ve onlara 5 yıl içinde "yeşil kart" vereceklerini duyurdu.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın bütçesi geçen yıl, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 98 milyar dolar açık vermişti.

Petrol satışından elde edilen para, ülkenin bütçedeki gelir kalemlerinin yüzde 90'ını oluşturuyor.

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