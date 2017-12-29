Suudi Arabistan'daki yolsuzluk soruşturmasında 2 prens serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da yolsuzluk mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Kral Abdullah'ın oğulları Prens Meşal bin Abdullah ile Prens Faysal bin Abdullah'ın serbest bırakıldığı açıklandı.

Sputnik'in Reuters'a dayandırarak verdiği habere göre, konu hakkında bilgi sahibi bir üst düzey Suudi yetkili, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Suudi Kral Abdullah'ın oğulları Prens Meşal bin Abdullah ile Prens Faysal bin Abdullah'ın hükümet ile mali anlaşmaya varmasının ardından Suudi Arabistan savcılığının serbest kalmaları yönünde emir verdiğini kaydetti.

Yetkili anlaşmanın içeriği hakkında bilgi vermezken; eski Kral Abdullah'ın gözaltındaki diğer oğlu Prens Türki bin Faysal'ın durumu konusunda ise savcılığın henüz bir karara varmadığını belirtti.

Dün Twitter'dan teşekkür etmişti

Suudi kraliyet ailesinden Prenses Nevf bint Abdullah bin Muhammed bin Suud dün Twitter adresinden bırakıldıkları açıklanan 2 prensin fotoğraflarını paylaşmış ve teşekkür etmişti.

Suudi yetkililer kasım başında yolsuzluk karşıtı soruşturma kapsamında prensler, bakanlar ve iş adamlarının arasında olduğu yüzlerce kişiyi gözaltına almıştı.

Prens Miteb bin Abdullah 1 milyar Dolar ödemeyi kabul etmişti

Eski Kral Abdullah'ın oğullarının en nüfuzlusu olan eski Ulusal Muhafızlar Şefi Prens Miteb bin Abdullah geçen ay hükümete yaklaşık 1 milyar dolar ödemeyi kabul ederek serbest kalmıştı.