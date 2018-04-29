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BBC Türkçe

Suudi Arabistan'daki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: İş adamları gözaltında

Reuters haber ajansına bilgi veren Suudi Arabistanlı kaynaklar, aralarında iş adamları ve siyasilerin de bulunduğu çok sayıda ismin yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığını aktardı.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan'da 11 prensin de aralarında bulunduğu onlarca kişinin gözaltına alınmasına yol açan yolsuzluk operasyonu bugün yeni bir gözaltı operasyonuyla sürdürülüyor.

Reuters haber ajansına bilgi veren Suudi Arabistanlı kaynaklar, aralarında iş adamları ve siyasilerin de bulunduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığını aktardı.

Reuters haberinde, gözaltına alınanların bir kısmının 2011'de hayatını kaybeden Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Sultan bin Abdülaziz'e yakın isimler olduğunu aktarıyor.

Gözaltına alınan kişilerin bankalardaki mal varlıkları da donduruluyor.

Suudi Arabistan hükümeti, operasyonların şahıslarla ilgili olduğunu, çok uluslu şirketlere yönelik herhangi bir adım atılmayacağını söylüyor.

Operasyonların başlamasından bu yana dondurulan banka hesabı sayısı 1700'ün üzerinde.

Cumartesi akşamı düzenlenen operasyonda Forbes dergisinin hazırladığı 'Dünyanın en zengin 100 kişisi' listesinde yer alan Prens El Velid bin Talal da vardı.

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ReutersSuudi ArabistanlıArabistanVeliaht PrensSavunma Bakanı SultanAbdülazizForbesPrens El VelidTalal

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