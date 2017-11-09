"Suudi Arabistan'daki operasyonun arkasında 100 milyar dolarlık kötüye kullanım var"

Suudi Arabistan'da Başsavcı Şeyh Suud el Mojeb, çok sayıda prens ve üst düzey yöneticinin dahil edildiği yolsuzluk operasyonu hakkında açıklama yaptı. Başsavcı, en az 100 milyar doların kötüye kullanıldığını ve soruşturmanın üç yıldır sürdüğünü açıkladı.

Prenslerin de gözaltına alındığı benzeri görülmemiş bir yolsuzluk operasyonuna sahne olan Suudi Arabistan’da, cumartesi günü başlayan gözaltılardan sonra ilk resmi açıklama geldi. Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında şu ana dek 208 kişinin ifadeye çağrıldığı, bu kişilerin yedisinin haklarında bir suçlama getirilmeksizin serbest bırakıldığı belirtildi.

“Soruşturma üç yıldır sürüyor”

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, başsavcı Şeyh Suud el Mojeb,, on yıllardır süren yolsuzluk ve dolandırıcılık faaliyetleri çerçevesinde en az 100 milyar dolarlık zarar olduğunu söyledi. El Mojeb, “Son üç yıldaki soruşturmalarımıza dayanarak, on yıllardır en az 100 milyar doların sistematik yolsuzluk ve dolandırıcılık yoluyla kötüye kullanıldığını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Sadece şahsi banka hesaplarının dondurulduğunu, ticari faaliyetlerin etkilenmediğini söyleyen başsavcı, “Şüphelilerin yasal haklarını korumak için şu an şahsi bilgilerini vermeyeceğiz” dedi.