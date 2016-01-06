Suudi Arabistan'daki İranlı diplomatlar ülkelerine döndü

Şii din adamlarından El-Nimr’in de aralarında bulunduğu 47 kişinin idamıyla yaşanan Tahran-Riyad gerilimi sonrasında İranlı diplomatlar Suudi Arabistan'ı terk ederek, ülkelerine döndü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı, Şii din adamı Şeyh Nimr Bakır el-Nimr’in idamıyla başlayan süreçte bugün İranlı diplomatların Suudi Arabistan'ı terk ettiğini bildirdi. Habere göre Riyad ve Cidde'deki büyükelçilik çalışanları İran'dan gelen özel bir uçakla Suudi Arabistan'ı terk etti.

Suudi Arabistan’ın aralarında ülkenin önde gelen Şii din adamlarından El-Nimr’in de bulunduğu 47 kişiyi idam etmesinin ardından iki ülke arasında ipler tamamen kopmuş ve diplomatik ilişkiler kesilmişti. Suudi Arabistan hafta başında, İranlı diplomatların ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre vermişti.

İran'da görevli Suudi Arabistanlı diplomatlar da önceki gün ülkelerine geri dönmüştü.

Öte yandan İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı iki ülke arasında durma noktasına gelen ilişkilerden Suriye'nin barış görüşmelerinin de etkileneceği yorumunda bulundu.