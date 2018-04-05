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Dünya

Suudi Arabistan'daki ilk sinema salonu 18 Nisan'da açılacak

"Sinema sektörü ülke ekonomisine katkı sağlayacak"

05 Nisan 2018 13:24

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığından sinema işletme ruhsatını alan AMC, 18 Nisan'da başkent Riyad'da ilk salonunu açacak.

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı'nın, ülkede sinema salonlarını işletmesi için bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan American Multi-Cinema'ya (AMC) ruhsat verdiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre bakanlık, ülkede sinema salonlarını işletmesi için AMC'ye ruhsat verdi. Bu doğrultuda ilk sinema salonu 18 Nisan'da başkent Riyad'da hizmete girecek.

Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad bin Salih el-Avad, sinema salonlarını işletme ruhsatını vermelerinin bu alanda çalışan yatırımcılar için önemli olduğuna işaret ederek, "Suudi Arabistan büyük bir pazar. Nüfusun çoğu 30 yaş altı ve sevdikleri filmleri ülkelerinde izlemek istiyorlar." dedi.

"Sinema sektörü ülke ekonomisine katkı sağlayacak"

Suudi Arabistan 2030 Vizyonu'nun hedeflerinden birinin de ekstra eğlence imkanları oluşturarak hayat kalitesini yükseltmek olduğuna vurgu yapan Avad, sinema sektörünün açılmasıyla yeni iş imkanlarının oluşacağı ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağını kaydetti.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na bağlı eğlence şirketi de ülkede açacağı sinema salonlarını işletmek için AMC ile anlaşma yaptığını duyurarak, 5 yıl içinde Suudi Arabistan'ın 15 kentinde 30'a yakın sinema salonunu açmayı ve 2030 yılına kadar ise bu ağı ülkedeki 25 kente yaymayı planladıklarını duyurdu.

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