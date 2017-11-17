Suudi Arabistan'daki davada beraat eden eşinin 40 gündür yolunu gözlüyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),(DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde yaşayan 45 yaşındaki Saadet İnce, aynı yaştaki şoför eşi Hüseyin Garip İnce\'nin Suudi Arabistan\'a yük götürdüğü TIR\'da bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklandığını, yargılandığı mahkemede beraat ve tahliye kararına rağmen 40 gündür cezaevinden bırakılmadığını söyledi.

TIR şoförü Hüseyin Garip İnce, 2016\'da İstanbul, Gaziantep ve Bursa\'dan yükleme yaptığı TIR\'ı ile Suudi Arabistan\'a gitti. TIR\'da, Türkiye\'de yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken Suudi Arabistan gümrüğünde yapılan aramada yükün içinde uyuşturucu captagon hap bulundu. Tutuklanarak cezaevine konulan İnce, \'uyuşturucu sevkiyatı\' yaptığı iddiasıyla ölüm cezasıyla yargılanmaya başladı. Son duruşmada hakkında beraat kararı verilen Hüseyin Garip İnce, cezaevinden bırakılmadı. Saadet İnce, eşinin beraat ve tahliye kararına ağmen cezaevinde tutulduğunu söyledi. Eşinin niçin tahliye edilmediğini bilmediğini söyleyen İnce, şöyle devam etti:

\"Şoförler yüke bakmazlar. Ama eşim her ihtimale karşı önlem olarak İskenderun\'da kontrolden geçirmiş. Arabistan\'da yakalanınca polise yardımcı olup Suriyeli olan tüccarın yakalanmasını sağlamış. Mahkemece verilen beraat kararı olmasına rağmen 14 aydır Tebük\'te cezaevinde yatıyor. Durumları hiç iyi değil. Perişanlar. Sağlık sorunları yaşıyorlar. Bir ara intihara teşebbüs etti, suçsuz olmasına rağmen ölseydi biz ne yapardık. Telefonla yaptığımız görüşmelerde cezaevinde 18 TIR şoförü olduğunu söyledi. Ben eşimin serbest bırakılmasını istiyorum.\"

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