T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga

Suudi Arabistan'da devam eden yolsuzlukla mücadele operasyonunda, Krallık yetkililerinin yeni tutuklamalar yaptığı ve çok sayıda banka hesabını daha dondurdukları bildirildi.

08 Kasım 2017 21:02

Suudi Arabistan'ın Kraliyet ailesi üyeleri, bakanlar ve bir dizi işadamı yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle Cumartesi günü açıklanan yolsuzlukla mücadele operasyonunda tutuklanmasından sonra, soruşturma kapsamında yeni tutuklamalar yapıldığı bildirildi. Reuters Suudi kaynaklara dayandırdığı haberinde, operasyonun genişlemesiyle kanuna aykırı davrandığından şüphelenilen birçok kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

İlk tutuklamalar Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Cumartesi günü yolsuzluk ile mücadele çalışmalarını yürütecek bir kurul oluşturulacağını açıklamasından sonra yapılmıştı. Tutuklananlara, kara para aklama, rüşvet, dolandırıcılık ve kişisel kazanç için devlet memuriyetini kötüye kullanma suçlamaları yöneltiliyor.

Operasyon sonucunda dondurulan ülke içindeki banka hesaplarının sayısının 1,700'den fazla olduğunu bildirildi. Bu rakam dün 1,200 olarak belirtilmişti. Tutuklananlar arasında, 2011'de ölen eski veliaht prens ve savunma bakanı Prens Sultan bin Abdülaziz'in yakın ailesiyle bağlantılı kişiler de bulunduğu belirtiliyor.

Reuters/SSB/BD

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Suudi ArabistanKrallıkArabistan KraliyetCumartesiSuudiVeliaht Prens MuhammedSalman CumartesiPrens SultanAbdülazizDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24