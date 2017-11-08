Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga

Suudi Arabistan'ın Kraliyet ailesi üyeleri, bakanlar ve bir dizi işadamı yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle Cumartesi günü açıklanan yolsuzlukla mücadele operasyonunda tutuklanmasından sonra, soruşturma kapsamında yeni tutuklamalar yapıldığı bildirildi. Reuters Suudi kaynaklara dayandırdığı haberinde, operasyonun genişlemesiyle kanuna aykırı davrandığından şüphelenilen birçok kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

İlk tutuklamalar Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Cumartesi günü yolsuzluk ile mücadele çalışmalarını yürütecek bir kurul oluşturulacağını açıklamasından sonra yapılmıştı. Tutuklananlara, kara para aklama, rüşvet, dolandırıcılık ve kişisel kazanç için devlet memuriyetini kötüye kullanma suçlamaları yöneltiliyor.

Operasyon sonucunda dondurulan ülke içindeki banka hesaplarının sayısının 1,700'den fazla olduğunu bildirildi. Bu rakam dün 1,200 olarak belirtilmişti. Tutuklananlar arasında, 2011'de ölen eski veliaht prens ve savunma bakanı Prens Sultan bin Abdülaziz'in yakın ailesiyle bağlantılı kişiler de bulunduğu belirtiliyor.

Reuters/SSB/BD

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