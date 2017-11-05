Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonu: 11 prens gözaltında

Suudi Arabistan'da, Yemen tarafından gerçekleştirildiği belirtilen balistik füze saldırısının yankıları sürerken, Kral Selman bin Abdulaziz tarafından yayınlanan kraliyet kararnameleri ile hükümette ve silahlı kuvvetlerde birtakım değişiklikler yapıldı. Ülkedeki rüşvet ve yolsuzlukların engellenmesi için Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun kurulması kararlaştırıldı. Kurulan komisyonun kararıyla 11 prens ve çok sayıda eski bakanın tutuklandı.

Suudi Arabistan Kralı Selman tarafından yayınlanan kraliyet kararnameleri ile hükümette ve silahlı kuvvetlerde birtakım değişiklikler yapıldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan kraliyet kararnamelerine göre, Kraliyet Muhafızları, Ekonomi ve Planlama bakanları ile Deniz Kuvvetleri Komutanı değiştirildi.

Kraliyet Muhafızları Bakanı olarak görev yapan ve birkaç ay önce görevinden azledilen eski Veliaht Prens Muhammed Bin Nayif'e yakınlığı ile bilinen Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz görevden alınarak yerine Emir Halid bin Abdulaziz Al Mukrin atandı.

Ekonomi ve Planlama Bakanlığı görevini yürüten Mühendis Adil bin Muhammed Fakih de azledilerek yerine Muhammed bin Mezid Et-Tuveyciri getirildi.

Kabine değişikliklerinin yanısıra Suudi Arabistan'daki kuvvet komutanlıklarından Deniz Kuvvetlerinde de değişiklik yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed görevinden alınarak yerine Amiral Fehd bin Abdullah el-Gafili atandı.

Ayrıca, ülkedeki rüşvet ve yolsuzlukların engellenmesi için Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında kurulması kararlaştırılan komisyonun, ülkede yolsuzluk ve rüşvete bulaşan kişi, kurum ve kuruluşlarla mücadele edeceği belirtildi.

Komisyonun gerekli incelemelerden sonra yolsuzluk yaptığı kesinleşen kişi, kurum ve kuruluş yetkililerinin mal varlıklarını dondurma, haklarında gözaltı kararı verme ve yurtdışı çıkış yasağı koyma yetkilerinin olacağı ifade edildi.

Çok sayıda Prens ve eski bakan gözaltında

Kraliyet kararnamesi gereğince bu gece kurulduğu ilan edilen Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, tutuklama, malvarlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti. Göreve başlayan Salman'ın tutuklulanacaklar listesini komiteye verdiği ve listeye göre tutuklama yapıldığı öne sürüldü.

Al-Arabiya da yayımlanan haberde, Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bu gece kurulan Yolsuzluk ile Mücadele Komisyonu'nun, aralarında bu gece görevlerinden alınan bakanların da olduğu birçok eski bakan ve emiri gözaltına aldığı iddia edildi.

Yine Suudi basını komiteye verilen isimler arasında bulunduğu iddia edilen 11 prens, 5 General ve 12 Albay tutuklandı. Çok sayıda yüksek kamu görevlisinin de tutuklular arasında belirtilirken birçok eve de baskın yapıldı.

Suudi Arabistan’daki üç büyük kanalın sahibi olan Prens Valid bin Talal'ın; Riyad, Cidde, Mekke ve Medine Emirleri'nin de tutuklananlar arasında olduğu iddia ediliyor.

Bankadaki paralara el konulacak

Ülkede rüşvet ve yolsuzluklara karşı mücadele amacı güden komisyonun alacağı kararlar doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluğa bulaştığı tespit edilen şüphelilerin, yurt dışına çıkışları engellenecek, bankalardaki tüm paralarına el konulacak ve tüm şirketleri kontrol altında tutulacak. Araştırmalar sonucunda suç unsurları sabit olanların ise derhal tutuklanacakları belirtildi.

Ülkede özel uçakların havalanması yasaklanmış durumda.

3 televizyon kanalının yöneticisi de tutuklandı

Suudi Arabistan’da tutuklananlar arasında 3 televizyon kanalının yöneticisinin de olduğu bildirildi. Gelen bilgilere göre : Rotana Grup'un sahibi Velid Bin Talal, Middle East Broadcasting Center (MBC) sahibi Velid el İbrahim, ve ART televizyonunun sahibi Salih Kamil de tutuklandı.

Kolera ve atık su projelerinde yolsuzluk

Haberde "Kolera ile ilgili ve Cidde'deki atık suyu projesi usulsüzlüğü" gibi birden fazla yolsuzluk dosyası nedeniyle gözaltıların gerçekleştirildiği kaydedilirken, resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.