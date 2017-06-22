Suudi Arabistan'da yeni veliaht prense "biat töreni"

Suudi Arabistan'ın yeni seçilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman için Mekke'de biat töreni yapıldı.

Ülkenin dini, siyasi ve askeri yöneticileri, önde gelen isimleri, kabile yetkilileri ve kraliyet ailesi mensupları, Mekke'deki Safa Sarayı'nda düzenlenen törende, yeni seçilen Veliaht Prens Muhammed'e biat etti.

Teravih namazı sonrası gerçekleştirilen törende ilk önce Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz eş-Şeyh tebrik konuşması yaparak, Kral Selman'a biat ettiğini bildirdi. Törene katılanlar da teker teker Prens Muhammed'in yanına gelerek elini sıktı ve biat ettiklerini belirtti.

Birkaç saat süren biat töreni Suudi Arabistan devlet televizyonu tarafından canlı yayınlandı.

Bu arada Kraliyet tarafından yapılan açıklamada, Veliaht Prens Muhammed'i temsilen şehir valilerine ve bölge emirlerine biat edilebileceği duyuruldu.

Suudi Arabistan'da son 30 ayda 3 biat

Mekke'deki bu tören ile Suudi Arabistan tarihinde bir ilk gerçekleşerek son 30 ayda 3 kez biat edilmiş oldu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e 23 Ocak 2015'te, ardından veliaht olarak atanan Muhammed bin Nayif'e 29 Nisan 2015'te biat edilmişti.

3'üncü kuşağa taht yolu açıldı

Genç veliaht, babasından sonra tahta geçerse bugüne kadar kurucu lider Abdulaziz bin Suud'un oğulları arasında değişen krallık ilk kez 3'üncü kuşağa yani "torunlara" geçecek.

Atama sonrası ülkenin kurucusu Kral Abdulaziz bin Suud'un oğul ve torunları arasında devlet kademelerinde "en hızlı yükselen" kişi olan Prens Muhammed, 24 ay önce İkinci Veliaht Prens, 29 ay önce ise Savunma Bakanı olarak atanmıştı.