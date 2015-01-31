Suudi Arabistan'da yeni kraldan 30 milyar dolarlık ikramiye

Suudi Arabistan'da geçen hafta ölen üvey kardeşi Abdullah bin Abdülaziz el-Suud'un yerine tahta geçen Kral Selman, tüm devlet memurları, emekliler ve askeri personele iki maaş ikramiye verileceğini açıkladı. İkramiyelerin toplam tutarının 30 milyar doları bulduğu belirtildi

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, öğrencilere de aynı oranda ikramiye verileceği belirtiliyor. Kral Selman kabinede önemli değişiklikler de yaptı. İstihbarat servisi ve ulusal güvenlik konseyi başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Savunma, petrol ve dışişleri bakanları değişmedi. Mekke ve Riyad valileri ile üst düzey dini yetkililer değiştirildi.

'Siz daha iyilerine layıksınız'

Tüm bu değişiklikler 30 ayrı emirle duyuruldu. Kral Selman, Twitter mesajında "Değerli halkım, siz daha iyisine layıksınız. Sizin için ne yaparsam yapayım, layık olduklarınızı veremem. Benden dualarınızı esirgemeyin" dedi.