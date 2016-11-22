Suudi Arabistan'da WhatsApp'tan küfürleşen iki genç kıza kırbaç cezası!

Suudi Arabistan'da WhatsApp üzerinden birbirine küfür eden iki genç kıza 10 gün hapis ve 20 kırbaç ceza verildi.

Riyad merkezli Al-Vatan gazetesinin haberine göre, Cidde Ceza Mahkemesi'ne başvuran bir genç kız, WhatsApp yazışmasında küfürlü ifadeler kullanmakla suçladığı diğer bir genç kıza karşı dava açtı. Mahkeme, delil olarak davacının telefondaki yazışmayı göstermesini istedi. Bir sonraki duruşmada davalının gerçekten de 8 küfürlü mesaj gönderdiği tespit edildi. Ama sanık, ilk başlayanın kendisi olmadığını belirterek 2 ay önce yapılan yazışmayı gösterdi. Bunun üzerine dava sulh mahkemesine intikal etti.

Bir ay sonra yapılan son duruşmada, hakim eşit derecede suçlu olduğuna karar verdiği her iki genç kıza 10 gün hapis ve 20 kırbaç ceza verdi. Mahkeme sürecine yakın bir kaynak, gazeteye açıklamasında, olayın tekrarlanması durumunda genç kızların daha ağır ceza alabileceğini söyledi.