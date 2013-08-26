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Dünya

Suudi Arabistan’da virüs salgını: 41 ölü

Suudi Arabistan’da Corona virüsü tehdidi büyüyor. Avrupa’da ise Batı Nil virüsü 6 kişinin hayatına mal oldu

26 Ağustos 2013 10:53

Suudi Arabistan'da, sars türevi olan Corona virüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi. Sırbistan'da ise batı nil virüsü 6 can aldı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Corona virüsüne yakalanan 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece  2012 eylül ayından bu yana ölenlerin  sayısı 41'e yükseldi.

Yetkililer, 51 yaşında ölen kişinin aynı zamanda kanser hastası olduğunu belirtti. Asir eyaletinde ise 2 kişiye Corona virüsü teşhisi konduğu açıklandı.

Akciğerleri ve böbrekleri tahrip eden, bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temas halinde bulaştığı tahmin ediliyor. Suudi yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada yaşlı ve kronik sorunları olanların bu yıl hac ve umre ibadetlerini ertelemelerini istemişti.

Suudi Arabistan’daki salgın, soğuk algınlığına neden olan ve 2003 yılında küresel çapta 800 kişinin ölümüne neden olan SARS virüsüne benzerlik gösteriyor.

Öte yandan, Sırbistanda ise batı nil virüsü 6 kişinin ölümüne neden oldu. virüs yalnızca sivrisinekler aracılığıyla insanlara  bulaşabiliyor.
 

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