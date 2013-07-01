Suudi Arabistan'da 'toplumda kadın' konferansında kadınlara yer yok

Çeviri: Kerem Cihan ULUÇ

Suudi Arabistan'da 'toplumda kadın' adıyla gerçekleştirilen bir konferansta sadece erkeklerin yer aldığını gösteren bir fotoğraf sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Fotoğrafta "toplumda kadın" başlıklı konferansın katılımcılarının sadece erkeklerden oluştuğu görülüyor.

İngiliz The Telepgraph gazetesi yazarı Louisa Peacock'un konuya ilişkin yaptığı haber şu şekilde:

Komik. Bir oda dolusu Arap erkeği sözüm ona 'toplumda kadının yeri' konulu konferans için bir araya gelmiş. Kimin aklına geldiyse çok gülünç.

Konferansta çekilmiş fotoğrafın Twitter'da alay konusu olmasına da şaşırmamak gerekir. Şu anda hem erkekler hem de kadınlar bu olayın abesliğine ve ikiyüzlülüğüne gülüyor.

Ancak, acaba bu olay aslında bu kadar abes mi? Bu fotoğrafın gerçek olup olmadığını bilmiyoruz, ama bahsettiğimiz ülkede kadınların araba kullanmasına izin verilmiyor. Oy kullanmasına ya da seçimlerle yüksek mertebelere seçilmelerine izin verilmiyor. Bir de tabii, kocalarını terk etmeleri hâlinde taşlanmaları da hâlâ meşru olarak kabul ediliyor.

Arada bağlantı kurmak aslında o kadar da zor değil, çünkü Suudi Arabistan'da hakikaten, kocalarına karşı gelen kadınlar hakkında, dinî ve milli değerlere karşı gelen kadınlar hakkında 'bu kadınlarla ilgili ne yapmak lâzım' adıyla bir konferanst düzenlenebilir. Arap Baharı sonrası bölgede oluşan 'yeni' politik dünyada, kadınların Orta Doğu kültüründe bir değişiklik yapılmasını istemeleri ve erkeklerin bundan haz etmemeleri çokta garipsenemez.

Toplantıda çekilen bu fotoğraf, sadece bilindik iş anlaşmalarının ya da politikanın tartışıldığı bir toplantı bile olsa, hâlâ kadınların ortamda bulunmadığını, çığlık atarcasına ortaya koyuyor.

Belki de bu toplantı, gerçekten sadece erkeklerin katılmasına izin verildiği bir tartışma ortamıydı, ve bu gülünç olayın fikir babası da sadece bir şey anlatmaya çalışıyor.

Meselenin özü şu, mesaj alınmıştır. Geçtiğimiz yıllar içerisinde İngiltere'de buna benzer, sadece erkeklerin bulunduğu birçok iş konferansına katıldım. Sadece gri takımlı, şişmanlamış, orta yaşlı erkeklerin bulunduğu konferanslar, ne kadınları veya yeni jenerasyonu bu alanlara teşvik edebiliyor, ne de endüstriye bir katkısı oluyor.

Suudi Arabistan'da buna benzer bir manzaranın yaşanması abzürd gözüküyor olabilir, ancak belki de bu manzara, Batı dünyasında yaşananların sadece abartılmış bir tasvîri.

İngiliz hükümeti bu konuda bir adım atıp, konuya ilişkin bir anket düzenlemeye girişmeden önce yapabileceğimiz tek şey bu gülünç fotoğrafa bakıp eğlenmek.