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Dünya

Suudi Arabistan'da tanker patladı: 23 ölü, 100 yaralı

Petrol yüklü tankerin patlaması sonrasında 22 kişi hayatını kaybederken, 111 kişi de yaralandı

01 Kasım 2012 14:43

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın doğusunda petrol yüklü bir tankerin, bir köprünün ayağına çarpması sonucu meydana gelen patlamada 23 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın doğusundaki sanayi bölgesinde petrol yüklü bir tankerin, bir köprü ayağına çarpması sonrasında meydana gelen patlama büyük bir felakete neden oldu.

Petrol yüklü tankerin patlaması sonrasında 23 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi de yaralandı.

Patlama çevredeki bina ve araçlarda büyük hasara yol açtı.

Suudi yetkililer ise, patlamayla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.

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