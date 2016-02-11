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Dünya

Suudi Arabistan'da silahlı saldırı: 6 kişi yaşamını yitirdi

Ölenlerin öğretmen olduğu belirtildi

11 Şubat 2016 21:20

Suudi Arabistan'ın Cazan kentindeki ilçe eğitim müdürlüğünde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Radikal'in haberine göre; Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında bulunan Cazan kentinde bir kişi altı kişiyi öldürüp 2 kişi de yaraladı. Ölenlerin öğretmen olduğu öne sürülüyor. Cazan İl Emniyet Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Beni Malik Ed-Dayir İlçe Eğitim Müdürlüğünde bir vatandaşın görevlilerle yaşadığı tartışmanın ardından silahlı saldırıda bulunduğu belirtildi. Olayda ofisteki 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2'sinin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, saldırganın silahıyla yakalandığı ve olayla ilgili soruşturma açıldığı ifade edildi.

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