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Dünya

Suudi Arabistan'da silahlı çatışma: 3 ölü

13 Ekim 2009 23:41

Suudi Arabistan'ın güneyinde çıkan silahlı çatışmada El Kaide terör örgütünün iki mensubu ve bir Suudi askerin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü tuğgeneral Mansur El Turki, güvenlik güçlerinin Cizan bölgesindeki bir kontrol noktasında 3 militanı taşıyan aracı durdurduğunu belirtti. Araçtakilerin ikisinin kadın kılığında olduğunu belirten sözcü, güvenlik güçlerinin arama yapmak istemesi üzerine teröristlerin ateş açtığını söyledi.

Sözcü, teröristlerin ikisinde patlayıcı yelek olduğunu, araçta el bombaları ve makineli tüfekler bulunduğunu söyledi.

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