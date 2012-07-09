Suudi Arabistan'da Şii isyanı çıktı

Suudi Arabistan'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı Katif kentinde Şii din adamı Şeyh el-Nimr'in tutuklanması sonrasında çıkan çatışmada iki kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Ortadoğu'daki "Arap Baharı"ndan en az etkilenen ülkelerin başında gelen Suudi Arabistan'da, Şii bir din adamının tutuklanması isyana neden oldu.

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin haberine göre, Suudi Arabistan'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı bölgelerde son iki aydır isyan yaşanıyor. Suudi Arabistan polisinin, dün Katif şehrinde Şii dini lider Şeyh el-Nimr'i gözaltına alması sonrasında çıkan olaylarda iki kişi öldü. Press TV'nin haberinde, güvenlik güçleriyle, Şiiler arasında çıkan olaylarda onlarca kişi de yaralandı.



Suudiler çatışmayı doğruladı



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde ise, "Şeyh el-Nimr, hükümetle ülkenin Şii azınlığı arasında tansiyonun yükseldiği bir bölgede silahlı çatışma ve kazayla sonuçlanan araç takibi sonrasında tutuklandı" denildi.

Haberde, bacağından yaralanan el-Nimr'in, ülkenin doğusunda kargaşa yaratmak suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.



'İsyan tehdidi'



Şeyh el-Nimr, 2009 yılında Suudi yetkililerin Şiilere ayrımcılık yapmaya devam etmeleri ve sorunlarını çözmemeleri halinde, ayrılıkçı harekete liderlik yapacağı tehdidinde bulunmuştu.



Halkın yüzde 15'i şii



Suudi Arabistan'da halkın yüzde 85 Sünni ve yüzde 15'e yakını Şii mezhebine mensup. Suudi yetkililer, İran'ın ülkesindeki Şii azınlık üzerinde etki kurarak, isyana teşvik etmekten çekiniyor.