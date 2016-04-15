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Dünya

Suudi Arabistan'da sel felaketi; en az 18 kişi hayatını kaybetti

Yağışların iki haftadır aralıklarla sürdüğü bildirildi

15 Nisan 2016 01:42

Suudi Arabistan'da iki haftadır aralıklarla süren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel baskınlarında, 18 kişinin öldüğü bildirildi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi'nden yapılan açıklamada, başkent Riyad, Mekke, Medine, Asir, Necran, Hail, Cazan ve El-Baha'daki Komuta Kontrol merkezlerinin 31 Mart'tan bu yana sağanak yağışlar nedeniyle 26 bin 359 kez arandığı belirtildi.

Açıklamada, yağışların aralıklarla devam ettiği söz konusu tarihten buyana oluşan sel baskınlarında 18 kişinin öldüğü, 915 kişinin ise kurtarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlara, gelecek haftalarda da sürmesi beklenen yağışlara karşı dikkatli olmaları ve gereken tedbirleri almaları çağrısında bulunuldu.

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