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Dünya

Suudi Arabistan'da sel: 14 ölü

Suudia Arabistan'da meydana gelen selde 14 kişinin öldüğü, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi

02 Mayıs 2013 13:04

Suudi Arabistan'da meydana gelen selde 14 kişinin öldüğü, 3 kişinin de kayp olduğu bildirildi.

Sivil Savunma biriminden yapılan açıklamada, Taif ve Baha'da 4'er, Aclac'da 3, Al Harc'da 2, Harig'de 1 olmak üzere 14 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise kaybolduğu bildirildi. Kaybolan 3 kişinin yabancı uyruklu olduğu kaydedildi.

İçişleri, Sivil Savunma ve çeşitli bakanlıklar tarafından oluşturulan kurtarma ekipleri ülke çapında çalışmalarını sürdürüyor. Ülkede bütün acil durum planlarının uygulanması talimatı veren Kral Abdullah, sel nedeniyle oluşan zararların hükümet tarafından karşılanacağını açıkladı.

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