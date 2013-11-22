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Dünya

Suudi Arabistan'da sel: 11 öldü

Suudi Arabistan'da sel nedeniyle ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği açıklandı

22 Kasım 2013 11:59

Suudi Arabistan'da cumartesi gününden beri devam eden şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, selde başkent Riyad'da 7, Arar şehrinde 2, El-Kanfeze ve El-Bahe kentlerinde birer kişi olmak üzere ölenlerin sayısının 11'e çıktığı, 4 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, sel nedeniyle mahsur kalan 448 kişinin kurtarıldığı, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

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