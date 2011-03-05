T24 LogoT24 Logo
Dünya

SUUDİ ARABİSTAN'DA PROTESTO RESMEN YASAK RİYAD (A.A)

05 Mart 2011 17:58

-SUUDİ ARABİSTAN'DA PROTESTO RESMEN YASAK RİYAD (A.A) - 05.03.2011 - Suudi Arabistan, ülkede tüm protesto gösterileri ve yürüyüşleri yasakladı. Resmi El Ekberiye televizyonunun, İçişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, ülkenin doğusunda petrol bölgesinde azınlıktaki Şiilerin küçük protesto gösterileri düzenlemesinin ardından ülkede tüm protesto gösterilerinin ve yürüyüşlerin yasaklandığı belirtildi.  Haberde, güvenlik güçlerinin, kamu huzurunu bozacak herhangi bir eylemi önlemek için tüm önlemleri alacağı bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24