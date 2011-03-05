-SUUDİ ARABİSTAN'DA PROTESTO RESMEN YASAK RİYAD (A.A) - 05.03.2011 - Suudi Arabistan, ülkede tüm protesto gösterileri ve yürüyüşleri yasakladı. Resmi El Ekberiye televizyonunun, İçişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, ülkenin doğusunda petrol bölgesinde azınlıktaki Şiilerin küçük protesto gösterileri düzenlemesinin ardından ülkede tüm protesto gösterilerinin ve yürüyüşlerin yasaklandığı belirtildi. Haberde, güvenlik güçlerinin, kamu huzurunu bozacak herhangi bir eylemi önlemek için tüm önlemleri alacağı bildirildi.