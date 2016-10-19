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BBC Türkçe

Suudi Arabistan'da Prens idam edildi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 3 yıl önce başkent Riyad'da bir kavga sırasında silahla adam öldürmekten suçlu bulunan Prens Turki bin Saud al-Kabir'in idam edildiğini açıkladı.

19 Ekim 2016 12:31

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 3 yıl önce başkent Riyad'da bir kavga sırasında silahla adam öldürmekle yargılanan ve suçlu bulunan Prens Turki bin Saud al-Kabir'in idam edildiğini açıkladı.

Prensin nasıl idam edildiğine dair bilgi verilmedi.

Fransız AFP haber ajansına göre, prens Suudi Arabistan'da bu yıl idam edilen 134. kişi.

İçişleri Bakanlığı, prensin hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında "Hükümetin ülkede güvenlik ve adaleti sağlamakta karalı olduğundan herkes emin olsun" ifadesi kullanıldı.

Al Arabiya televizyonu, kurbanın ailesinin idamdan vazgeçilmesi karşılığında önerilen "kan parası"nı kabul etmediğini duyurdu.

Suudi Arabistan'da Kraliyet ailesi mensuplarının idam edilmesi pek sık yaşanan bir durum değil.

En bilinen idam ise 1975'te amcası Kral Faysal'ı öldüren Faysal bin Musaid al Saud'ınki.

Suudi Arabistan'da idam edilenlerin büyük çoğunluğunu cinayet veya uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunmuş mahkûmlar oluşuyor.

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