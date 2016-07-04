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Dünya

Suudi Arabistan'da peş peşe intihar saldırıları; 6 ölü, 10 yaralı

Katif kentinde cami yakınlarında patlama ve Medine'de de emniyet binası yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi

04 Temmuz 2016 22:52

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Mescid-i Nebevi Camii yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Aynı saatlerde Şiilerin yoğun olarak yaşıdığı Katif kentindeki bir camiye de canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. Olayda sadece canlı bombanın öldüğü belirtildi.

Medine'de Muhammed peygamberin mezarının da içinde bulunduğu Mescid-i Nebevi Camii yakınında akşam ezanından hemen sonra intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda, canlı bombanın yanı sıra 2'si sivil 6 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı ileri sürüldü.

​Patlama sonrası olay yerinden dumanlar yükseldiği görülürken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Resmi makamlardan ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'ın Katif kentinde Şeyh Ferec El-Amran Camisi'ne 2 intihar eylemcisi tarafından saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları, ilk patlamanın otoparkta, ikincisinin de cami yakınında gerçekleştiğini söyledi.

Saldırıda intihar bombacısından başka can kaybı olmadığı duyuruldu.

​Dün gece de ABD Cidde Başkonsolosluğu yakınlarında intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

 

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