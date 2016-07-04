Suudi Arabistan'da peş peşe intihar saldırıları; 6 ölü, 10 yaralı

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Mescid-i Nebevi Camii yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Aynı saatlerde Şiilerin yoğun olarak yaşıdığı Katif kentindeki bir camiye de canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. Olayda sadece canlı bombanın öldüğü belirtildi.

Medine'de Muhammed peygamberin mezarının da içinde bulunduğu Mescid-i Nebevi Camii yakınında akşam ezanından hemen sonra intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda, canlı bombanın yanı sıra 2'si sivil 6 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı ileri sürüldü.

​Patlama sonrası olay yerinden dumanlar yükseldiği görülürken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Resmi makamlardan ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'ın Katif kentinde Şeyh Ferec El-Amran Camisi'ne 2 intihar eylemcisi tarafından saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları, ilk patlamanın otoparkta, ikincisinin de cami yakınında gerçekleştiğini söyledi.

Saldırıda intihar bombacısından başka can kaybı olmadığı duyuruldu.

​Dün gece de ABD Cidde Başkonsolosluğu yakınlarında intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 2 polis yaralanmıştı.