Suudi Arabistan'da oruç tutmayana kırbaç cezası

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’nın, Ramazan’da oruç tutmayan Suudi vatandaşlarını hapis ve kırbaç; ülkede misafir işçi olarak bulunan gayrimüslimleri de sınır dışı ile tehdit ettiği bildirildi.



Suudi Arabistan'da Ramazan ayı nedeniyle kontroller sıklaştı. Suudi İçişleri Bakanlığı, ülkedeki gayrimüslimlere kamuya açık yerlerde yeme ve içmeden kaçınmaları uyarısında bulunarak ‘iş sözleşmelerinin ülkede geçerli yasalara uymayı gerektirdiğini' hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasını yayımlayan resmî haber ajansı SPA, ‘dinî vecibelere uyulmamasının çalışma izninin feshi ve sınır dışı ile cezalandırılacağını' belirtti.

Abu Dabi'de yayımlanan Gulf News gazetesi de Suudi İçişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberde oruç vecibesinin yerine getirilmemesi durumunda yerli Müslümanların 'hapis, kırbaç ya da her ikisiyle birden cezalandırılacağını' yazdı.

Haberde din polisine kontrolleri sıklaştırma talimatı verildiği de belirtildi.



Deutsche Welle Türkçe