Suudi Arabistan'da mini etekli kadın serbest

Suudi Arabistan'da mini etekle tarihi bir kaleye yaptığı ziyaretin videosunu yayınlamasının ardından gözaltına alınan genç kadın, özgürlüğüne kavuştu.

Polis, ismi açıklanmayan genç kadının ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığını duyurdu. Mini etekli video nedeniyle herhangi bir cezai işlem yapılmayacağı, konunun kapandığı belirtildi.

"Adaba uygun" davranmamakla suçlanan genç kadın, polise verdiği ifadede, "Model Kholoud" adlı Snapchat hesabı üzerinden paylaşılan videonun haberi olmadan yayınlandığını söylemişti.

Genç kadının serbest kalması, Suudi Arabistan'da kadın hakları adına bir zafer olarak görülüyor. Mini etekli video, sosyal medya oldukça tepki toplamış, genç kadının tutuklanması için çağrı yapılmıştı.

Suudi Arabistan'da yasalar, kadınların sokakta başları açık dolaşmasına izin vermiyor. Kadınların, çarşaf giyip, yüzlerini de örtecek bir peçe takması gerekiyor.

Suudi Arabistan kadın hakları konusunda dünyada karnesi en kötü olan ülkelerden biri. Suudi kadınların araç kullanmasına izin verilmiyor. Kadınlar, eşlerinin ya da erkek aile üyelerinin izni olmadan pasaport alıp, yurtdışına seyahat edemiyor.

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AP/dpa/ÖA/HS