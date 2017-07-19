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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

Suudi Arabistan'da mini etek tartışması yaşanıyor. Nedeni, sokakta mini etek giydiği videoyu sosyal medyada paylaşan genç kadının gözaltına alınması.

19 Temmuz 2017 03:01

Suudi Arabistan'da mini etekle tarihi bir kaleye yaptığı ziyaretin videosunu sosyal medyada yayınlayan genç kadın gözaltına alındı.

Suudi Arabistan'ın devlet kanalı, kimliği açıklanmayan genç kadının başkent Riyad'ın kuzey batısında polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

"Adaba uygun" davranmamakla suçlanan genç kadın, polise verdiği ifadede, "Model Kholoud" adlı Snapchat hesabı üzerinden paylaşılan videonun haberi olmadan yayınlandığını söyledi. Olay, daha derinlemesine araştırılması için Riyad'daki başsavcıya sevk edildi.

Sosyal medyada haftasonu paylaşılan video, Suudi Arabistan'da hararetli bir tartışma başlatmış durumda. Genç kadının tutuklanması için sosyal medya üzerinden yapılan çok sayıda çağrı var. Suudi Arabistan'da yasalar, kadınların sokakta başları açık dolaşmasına izin vermiyor. Kadınların, çarşaf giyip, yüzlerini de örtecek bir peçe takması gerekiyor.

Suudi Arabistan kadın hakları konusunda dünyada karnesi en kötü olan ülkelerden biri. Suudi kadınların araç kullanmasına izin verilmiyor. Kadınlar, eşlerinin ya da erkek aile üyelerinin izni olmadan pasaport alıp, yurtdışına seyahat edemiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AP/ÖA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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