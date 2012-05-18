Suudi Arabistan'da miladi takvim ve İngilizce'ye yasak

Suudi Arabistan'da yayımlanan El Vatan gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarına gönderilen genelgede, resmi yazışmalarda hicri takvimin kullanılması gerektiği belirtildi.

Genelgede ayrıca, şirketler ve özellikle otellerin iletişim için İngilizce yerine Arapça'yı kullanmak zorunda oldukları vurgulandı.

Hicri takvim ile Arap dilinin korunması amacıyla böyle bir uygulamaya gidildiğine işaret eden Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, bununla birlikte kamu kurumlarının zorunlu hallerde hicri takvimi belirtmek kaydıyla miladi takvimi kullanabileceğini belirtti.