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BBC Türkçe

Suudi Arabistan'da memurların maaş kesintisi sonlandı

Varil fiyatlarının 52 dolara çıkması bütçeyi rahatlattı

23 Nisan 2017 18:28

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle geçen yıl azaltılan devlet memurlarının maaşlarının tekrardan artırılmasına karar verdi.

Kemer sıkma politikaları kapsamında Eylül 2016'da atılan bu adımı geri çeviren Kral Selman, Devlet Memuru Bakanı'nı görevden alırken hakkında "görevi kötüye kullanmaktan" soruşturma başlattı. Yeni yayınladığı kararnameyle zamma karar veren Kral Selman, oğlu Prens Halit'i de ABD Büyükelçisi olarak atadı.

Bütçenin yarısı devlet memurları maaşı

Kararnamelerde Yemen'de cephede savaşan askerlere iki maaş ikramiye ödenmesi, yeni bir ulusal güvenlik merkezi kurulması gibi konular da yer aldı. 2015 verilerine göre Suudi Arabistan bütçesinin yaklaşık yarısını devlet memuru maaşları oluşturuyor. Maaş kesintileri geçen yıl Ocak ayında petrolün varilinin 28 doların altına düşmesinin ardından atılmıştı.

Varil fiyatlarının 52 dolara çıkması bütçeyi rahatlattı

Varil fiyatlarının bu yıl 52 dolara yükselmesi Suudi Arabistan'ın bütçesini de rahatlattı. Bütçe kesintileri kapsamında bakanların maaşları yüzde 20, danışma kurulu olan Şura Konseyi üyelerinin maaşları yüzde 15 azaltılırken düşük seviyelerdeki devlet memurlarının maaş zamları dondurulmuş, fazla mesai ücretleri ve yıllık izinlerine kısıtlamalar getirilmişti.

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